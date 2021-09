De soleil et de sang

Dans ce quartier chic de Port-au-Prince s'élèvent de belles demeures de pierre entourées de palmiers, de flamboyants et d'arbres orchidées, C'est là que, pour la deuxième fois en une semaine, un couple est retrouvé assassiné dans sa chambre, Deux corps mutilés gisant au pied du lit conjugal. La presse titre déjà sur une série de "crimes vaudous" . Pourtant l'inspecteur Simon Bélage refuse de tomber dans la superstition. Sur cette île, la corruption et le trafic d'enfants font plus de ravages que le terrible Baron Samedi, le dieu des morts. Simon sait avec certitude que ces crimes sont l'oeuvre d'un être de chair et de sang. Et tous les indices convergent vers un orphelinat fermé depuis près de vingt ans, surnommé la "Tombe joyeuse" . Mais Simon devrait prendre garde. En Haïti, ignorer les avertissements des esprits, qu'ils soient vrais ou faux, peut se révéler dangereux...