Olympus Tome 2 : Tate Devereaux

Rien n'est plus fort que l'amour. Havana ne cherche rien d'autre qu'une relation sans lendemain. Pourtant, il y a chez le nouvel Alpha de la troupe Olympus quelque chose qui l'attire irrésistiblement. Elle sait cependant que celui-ci ne tient pas à s'engager - mieux vaut mettre fin à leur histoire avant qu'elle n'en souffre trop. Mais Tate n'a pas dit son dernier mot. Lorsque vient le moment de la séparation, tout son être se rebelle à l'idée de laisser Havana lui échapper. La menace qui plane sur elle a tôt fait de les réunir, et Tate n'a que le temps de leur alliance improvisée pour la convaincre de lui ouvrir son coeur et de s'abandonner à lui... Dans l'univers de La Meute du Phénix et La Meute Mercure