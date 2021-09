L'intégrale des 8 régions Pokémon. 8 cherche-et-trouve

As-tu trouvé tous les Pokémon ? Rejoins Sacha et ses amis et découvre, à travers huit aventures exceptionnelles, toutes les régions connues à ce jour ! Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unys, Kalos, Alola et Galar n'auront bientôt plus de secrets pour toi, tout comme de nombreux Pokémon, grâce au guide qui recense toutes leurs caractéristiques !