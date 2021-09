Depuis la mort accidentelle de son fils, Lisa a perdu goût à la vie. Avec son mari et sa fille, elle décide de quitter Paris pour s'installer au fin fond du Périgord, dans une bâtisse isolée que l'on nomme La Part des Anges, dans l'espoir d'y prendre un nouveau départ. En vain... Jusqu'au jour où Lisa découvre, niché dans le grenier de l'ancienne ferme, le journal d'Alice, une jeune femme ayant vécu à La Part des Anges pendant la Seconde Guerre mondiale. Page après page, Alice y raconte une vie marquée par les épreuves et le combat pour sauver sa famille, mais aussi par l'amour et l'espoir. Un destin qui, quatre-vingts ans plus tard, n'est pas sans rappeler à Lisa sa propre histoire ... Face au courage d'Alice, trouvera-t-elle la force de se reconstruire ?