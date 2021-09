365 jours Tome 2

La vie Sicilienne de Laura Biel ressemble à un conte de fées. Un mariage, un enfant, un luxe sans mesure, un mari qui donnerait tout pour elle. Tout serait idéal si le monde de Massimo ne tournait pas autour de manipulations, trahisons, et violences. Laura réalise douleureusement quelles sont les conséquences d'être la femme de l'homme le plus dangereux de Sicile. Cette deuxième partie de 365 jours est un roman plein d'action, de retournements de situation, de trahisons et de combats pour l'honneur. Chaque chapitre est étonnant, rien n'est évident, mis à part un amour passionnel où il n'y ni de bons ni de mauvais héros mais beaucoup d'incertitude, d'aventure et de passion.