Prose du Transsibérien et autres poèmes

Choix des poèmes : La Prose du Transsibérien Les Pâques à New York Le Panama ou les Aventures de mes sept oncles " Dis, Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? " demande Jeanne au jeune poète, alter ego de Blaise Cendrars, dans le train mythique qui relie Moscou à Vladivostok. A travers cette épopée de plus de quatre cents vers qu'est La Prose du Transsibérien, ce sont la vitesse, le mouvement et le sentiment de liberté qui nous sont donnés à lire, au rythme du voyage. Regroupant également Les Pâques à New York et Le Panama ou les Aventures de mes sept oncles, ce recueil montre l'incroyable diversité et l'envoûtante modernité de la poésie de Blaise Cendrars, et invite le lecteur à la rêverie. Groupements de textes : 1. Voyages poétiques 2. Blaise Cendrars par lui-même