Yvain ou le chevalier au lion

Pris dans la fièvre des tournois, Yvain, chevalier de la Table Ronde au service du roi Arthur, oublie le serment fait à sa dame et perd son amour. Il erre alors dans la forêt de Brocéliande en compagnie d'un lion auquel il a sauvé la vie, et doit surmonter de périlleuses épreuves… Un roman d'aventures médiéval passionnant et palpitant. Groupements de textes : 1. L'animal, compagnon du héros 2. L'amour à l'épreuve