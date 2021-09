Fantastique Maître Renard

Dans la vallée vivent trois riches fermiers, éleveurs de succulentes volailles. Boggis, Bunce, Bean, le gros, le petit, le maigre, laids comme des poux, sont mesquins, avares et méchants et chacun dans le voisinage les craint - tout particulièrement les enfants et les animaux. Or, au-dessus de la vallée, dans le bois, une famille de renards a établi son terrier. Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux affamés et malins ont trouvé un astucieux moyen de se ravitailler : Maître Renard va tranquillement se servir dans les poulaillers des trois compères. Dindes dodues et tendres poulets figurent ainsi tous les soirs au menu. Mais les trois grigous méditent une terrible vengeance... Féroce, savoureux et drôle : du meilleur Roald Dahl !