Seven Deadly Sins Tome 1

La princesse Elizabeth est prête à tout pour retrouver la légendaire bande de mercenaires connue sous le nom de Seven Deadly Sins. A ses yeux, eux seuls ont le pouvoir d'arracher le royaume de Britannia des mains des surpuissants Chevaliers Sacrés qui sèment la terreur ! Sa rencontre avec Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle, et Hawk, son cochon, va marquer le début d'une aventure riche en rebondissements, où magie et combats sont au rendez-vous ! Plonge dans cette épopée chevaleresque dans la plus pure tradition de l'heroic fantasy !