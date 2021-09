"La peste soit de l'avarice et des avaricieux ! " ... Car tous ceux qui ont le malheur de fréquenter Harpagon ont à se plaindre de lui, tous ont à subir la tyrannie de ce vieillard irascible rongé par le désir de posséder toujours plus d'argent et d'en dépenser le moins possible. Harpagon refuse à ses enfants des mariages d'amour et impose à tous les pires supplices au nom de cet argent qu'il entasse dans sa "chère cassette" . Mais un jour, la cassette disparaît... - Le texte intégral annoté - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Une présentation de Molière et de son époque - Un aperçu du genre de la comédie classique - Un groupement de textes : "De l'avarice et des avaricieux"