A même la peau

Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Les victimes sont des femmes seules, mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D. D. Warren décèle une similitude entre ces mises en scène macabres et une longue série de meurtres qui a défrayé la chronique à Boston quarante ans plus tôt. Leur auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D. D. Warren : se rapprocher de Shana et d'Adeline, les deux filles du tueur. Se pourrait-il qu'il y ait un lien entre elles et les récents crimes ? Peut-on échapper à son destin lorsqu'il est marqué du sceau de la mort ?