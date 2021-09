Les contemplations. Parcours associé : Mémoires d'une âme

Raconter sa vie et en même temps son époque, tel est le défi que se lance Victor Hugo dans Les Contemplations, qu'il définit comme les " Mémoires d'une âme ". Romantique et engagé, ce recueil est une histoire de la France de la première moitié du XIXe siècle. On y retrouve cette dynamique personnelle et historique qui fait la profondeur de l'oeuvre de Victor Hugo.