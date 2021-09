Le papa de Simon et autres nouvelles

Fonder un foyer, avoir un père, sauver leur frère ou leur soeur... Voilà à quoi rêvent les personnages de Maupassant, avant que la réalité ne vienne briser leurs innocentes espérances. lis découvrent alors les lâchetés qui déchirent les familles, et la violence dont les enfants sont les premières victimes — quand ils n'en sont pas les premiers coupables. Dans les nouvelles rassemblées ici, l'enfance n'a rien d'un âge pur. Jalousie mortelle, cruauté froide, désespoir profond, mais aussi courage et détermination : ces sentiments brûlent très fort dans les coeurs les plus jeunes.