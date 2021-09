Le Horla et six contes fantastiques

Un être invisible hante un personnage qui ne peut lui échapper. Une jeune morte réapparait dans un château gardé par un étrange jardinier. Une main s'anime et tue l'homme qui la gardait chez lui comme un trophée... Voici le sujet de trois des sept nouvelles de ce recueil, sept nouvelles fascinantes où le lecteur, confronté à des faits insolites et captivé par l'art du conteur, sent parfois vaciller sa raison. - le texte intégral annoté des sept contes : le Horla, la Peur (1), la Main, Conte de Noël, un fou, Apparition, la Peur (2), retours sur l'oeuvre, - des questionnaires au fil du texte, - des documents iconographiques exploités, - une présentation de Maupassant et de son époque, - un aperçu du genre fantastique - un groupement de textes : " L'Homme invisible " .