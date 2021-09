My Hero Academia Tome 27 : One's justice

Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia ! Le combat fait rage entre les membres de l'Alliance et le Front de libération... Prêt à tout pour sauver ses amis, Twice libère son pouvoir et parvient à se démultiplier à l'infini ! La voie est libre pour Tomura, qui se retrouve face au président de Detnerat, Re-Destro... Au cours de l'affrontement, d'étranges souvenirs refont surface dans l'esprit de l'héritier d'All for One. Arrivera-t-il enfin à accepter son passé et à prouver sa valeur ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !