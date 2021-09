Les archives de Roshar Tome 4 : Rythme de guerre. Tome 2

Les Radieux, à l'exception de Kaladin et Lift, sont plongés dans l'inconscience et la tour d'Utithiru est tombée dans les mains des Fusionnés. Navani, prisonnière de la Fusionnée Raboniel, mène avec l'aide du sprène de la tour des expériences pour percer les secrets de la Flamme. Pendant ce temps, à Shadesmar, Adolin tente une manoeuvre risquée pour rallier les sprènes d'honneur à ses côtés, en acceptant d'être jugé au nom de l'humanité pour les crimes anciens commis à l'encontre des sprènes. L'affrontement contre Abjection se précise, mais avant cela, l'humanité à besoin de soldats. Avec vingt millions de livres vendus dans le monde, Brandon Sanderson s'est définitivement imposé comme un des plus grands auteurs de sa génération. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Mélanie Fazi "Cette série est une tuerie". Elbakin. net