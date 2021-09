Mortelle Adèle N° 9, septembre-novembre 2021

Le magazine de Mortelle Adèle, une immersion totale dans le monde interdit aux nazebroques ! Au programme de ce n°9 : -En exclusivité pour les lecteurs du magazine : les premières images du prochain livre collector de Mortelle Adèle, qui sortira en octobre 2021 . Et des infos inédites sur les coulisses de sa création par ses auteurs, Mr Tan et Diane Le Feyer. -10 pages de BD 100% Mortelle. -Le dossier : le top 5 des activités extra-scolaires à tester façon Mortelle Adèle. Attention, ça va secouer ! -Des étiquettes super mortelles à coller sur ses cahiers et livres. - Un super paper-toy de Mortelle Adèle à fabriquer et à poser sur son bureau. Et toujours : -Les "rendez-vous mortels" : un regard décalé sur l'actu. -Des tests, des jeux, des énigmes, des blagues ... -Les réponses d'Ajax aux questions des lecteurs sur leurs animaux de compagnie. -Un personnage de la série observé à la loupe. - "Le club des bizarres" : des dessins, des photos et des créations envoyés par les lecteurs de Mortelle Adèle. Dès 7 ans