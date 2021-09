The Promised Neverland Tome 5 : L'évasion

Alors que retentit le signal d'alarme et que le dispositif de sécurité se déploie, Emma et ses camarades se lancent dans une évasion périlleuse. Non seulement ils ignorent tout ou presque des dangers qui les attendent au-delà du mur ; mais ils doivent surmonter le chagrin lié à la disparition de Norman... Leur soif de liberté sera-t-elle plus forte que leur désespoir ?