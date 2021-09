My Hero Academia Tome 28 : Destruction massive

La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr Garaki a plus d'un tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande de High Ends, des super-Brainless encore plus puissants que leurs prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps pour stabiliser Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la montre. Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier d'All for One ?