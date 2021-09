Les mille et une nuits. Dossier thématique "Arts et sciences au temps des califes"

Quatre célèbres contes des Mille et Une Nuits, dans une édition enrichie de nombreux compléments pédagogiques. En lien avec le thème " Imaginer des univers nouveaux " du programme de français en 5e. L'oeuvre Désespéré par l'infidélité féminine, le calife de Bagdad prend chaque jour une épouse qu'il fait tuer le matin. Mais la belle Shéhérazade, qui s'est portée volontaire pour mettre fin à ce massacre, le captive avec ses histoires, pendant mille et une nuits... Quatre de ces contes sont ici réunis : " Histoire du pêcheur " , " Les trois princes amoureux " , " Aladin ou la lampe merveilleuse " et " Ali Baba " . Les compléments pédagogiques - Des repères sur le contexte de l'oeuvre - Des notes qui éclairent la lecture - Des illustrations - Des questionnaires accessibles - Les définitions des notions clés Et aussi : le dossier thématique " Arts et sciences au temps des califes" Pour découvrir la civilisation arabo-musulmane entre le VIIe siècle et le XIIIe siècle et prendre la mesure de son développement. Pour l'enseignant Sur www. editions-hatier. fr, en accès gratuit réservé, un guide pédagogique, avec un descriptif de la séquence et les corrigés des questionnaires.