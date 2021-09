La Vénus d'Ille

Une Vénus en bronze a été découverte dans la petite ville d'Ille. Cette étonnante statue, d'une étrange beauté, hante les imaginations, déchaîne les passions, alors que se préparent les noces du jeune Alphonse et de Mlle de Puygarrig. Est-elle une bienveillante représentation de la déesse de l'Amour, comme l'affirment les archéologues ? Est-elle maléfique, comme le prétendent les habitants du village ? Les curieuses inscriptions gravées sur son socle apporteront-elles une réponse aux mystérieux événements qui bouleversent la région ? - Le texte intégral annoté - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Un dossier Lecture d'images et histoire des Arts - Une présentation de Mérimée et de son époque - Un aperçu du genre de la nouvelle fantastique - Un groupement de textes : "Réalité ou illusion ? "