La guerre des clans : De l'ombre à la lumière (Cycle VI) Tome 3 : Eclats de Ciel

Découvrez le sixième cycle de La guerre des Clans ! La tempête approche... comment préserver la paix ? La paix entre les clans n'est plus qu'un vague souvenir. Depuis que Plume Sombre et sa bande de rebelles sèment la terreur partout où ils passent, l'équilibre a été renversé. Avec le territoire du Clan de l'Ombre tombé entre leurs griffes, rien ne semble pouvoir arrêter leur quête de pouvoir. Face à ce chaos grandissant, Nuage d'Aulne ne voit qu'une seule issue possible : trouver le Clan du Ciel et réaliser la prophétie. Les clans réussiront-ils à allier leurs forces avant qu'il soit trop tard ?