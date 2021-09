""Il n'y a que trois règles ici. La première : ne jamais tomber amoureuse. La deuxième : ne jamais voler l'homme d'une autre. La dernière : ne boire que du champagne millésimé." De ces trois règles, une seule pourtant serait respectée." 1923. Rosa a quinze ans quand elle prend la route, un froid matin d'automne, avec une seule idée en tête : rejoindre le Pays basque pour échapper à son destin. Derrière les montagnes, les ateliers d'espadrilles et la promesse d'un salaire. Là-bas, l'Espagnole fait la rencontre des Demoiselles, des femmes fantasques et mystérieuses vivant au milieu des livres, des jarretières et des coupes de champagne. Qui sont-elles ? Quel secret cachent-elles ? Libres et incandescentes, accompagnées d'un majordome plus grand qu'une cathédrale, d'un chauffeur louche et d'un perroquet grivois, les Demoiselles n'auraient jamais dû croiser la route de Rosa. Pourtant, ces femmes vont changer sa vie.