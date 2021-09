Les maîtres inquisiteurs Tome 17 : Elekhiad

Adrael, soucieux de garantir une paix durable, parvient à réunir les souverains de la Confrérie. Mais à la veille de la signature du traité, Eloise de Roman est assassinée. Tout porte à croire qu'elle a été victime d'un Inquisiteur contrôlant le froid. Alors que les tensions s'aggravent, Elekhiad et l'elfe Naeleen mènent l'enquête et tenteront de sauver la paix, si la chose est encore possible...