En lien avec le thème " Dire l'amour " du nouveau programme de français en 4e, la comédie héroïque d'Edmond Rostand dans une édition " Spécial théâtre " : avec des ateliers théâtre et des photos de mise en scène. La pièce Cyrano de Bergerac aime en secret sa cousine Roxane mais sa disgrâce physique et sa grande générosité l'amènent à se sacrifier au profit du jeune Christian. Portée par la verve et le panache du personnage principal, la pièce nous fait rire et nous émeut tout à la fois. Une édition "Spécial théâtre" L'édition de la pièce comprend : - la présentation de trois mises en scène de la pièce et de l'adaptation cinématographique de J. -P. Rappeneau (1990), avec des photos en couleurs ; - des pistes d'ateliers théâtre, au fil du texte, pour une lecture très active. Les autres compléments pédagogiques - Des repères sur la pièce, son genre et ses registres. - Un parcours de lecture en 8 étapes. - Un groupement de textes complémentaire sur le thème des amours impossibles. - Une enquête documentaire sur la société française à l'époque de Louis XIII. Pour l'enseignant Sur www. classiquesetcie. com, un guide pédagogique proposant un descriptif complet de la séquence et des fiches d'activités photocopiables.