Mortelle Adèle Tome 11 : Ca sent la croquette !

"Owen est revenu ! Alors qu'il était devenu la star d'un boys band, je croyais ne plus jamais le revoir. Sauf qu'on dirait bien qu'il a retrouvé le chemin de la maison... Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire d'un zombie "câlin-nibale" , moi ? " Attention, ça sent la croquette ! Owen, le zombie créé par Adèle, est de retour ! Et il ne sera pas de trop pour l'aider à multiplier les bêtises... Bien décidée à en faire l'outil de sa conquête du monde, Adèle essaie de réveiller le monstre qui sommeille en lui... Mais il semblerait que la créature soit bien plus inoffensive que notre adorable peste !