My Hero Academia Tome 7 : Katsuki Bakugo : les origines

Pour Izuku, pas d'hésitation : son nom de code sera Deku ! C'est donc sous cette identité qu'il se rend chez Gran Torino pour son tout premier stage. Grâce à l'ancien super-héros, il parvient à activer le One for All dans tout son corps sans se briser le moindre petit os ! Mais lorsqu'il part s'entraîner sur le terrain avec son nouveau mentor, les choses se corsent : l'alliance des super-vilains lance une attaque sur Hosu ! Alors que la ville est en proie au chaos, Tenya se retrouve en mauvaise posture face à Stain. Deku et Shoto, qui se sont rués à son secours, réussiront-ils à tenir jusqu'à l'arrivée des renforts ? La nouvelle génération de super-héros du Shonen Jump débarque enfin !