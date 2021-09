Chainsaw Man Tome 8

Alors que la bataille fait rage entre la team de Quanxi et la section spéciale, le mystérieux Père Noël dévoile l'étendue de son pouvoir et, par là-même, son véritable objectif. Un contrat maudit chargé de haine et taché de sang se lie, ouvrant la porte vers un monde de désespoir que même les démons redoutent... Entre effroi et désolation, les voici transportés dans le domaine du démon-ténèbres.