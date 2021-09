Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps... Cette histoire, c'est celle de Cendrillon, qui accepte sans ciller les corvées et les brimades qu'on lui inflige. Tenant cette gentillesse pour suspecte, Joël Pommerat relit le parcours de la jeune fille pour le comprendre. Née de la scène et s'inspirant des surprises de plateau, sa réécriture fait voler en éclats tous les morceaux du vieux conte. La pièce, qui mêle noirceur et dérision, joue avec nos représentations et interroge notre désir d'histoires. L'oeuvre intégrale avec : UNE ENTREE PAR LA BD. UN DOSSIER COMPLET EN 3 VOLETS : La fabrique du texte pour connaitre son auteur, ses enjeux et l'histoire littéraire dans laquelle il s'inscrit. L'atelier de lecture pour élaborer une analyse et construire une réflexion personnelle. Résonances et rebonds pour acquérir une culture littéraire solide et ouverte sur d'autres arts. UN CAHIER PHOTOS COULEUR.