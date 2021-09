Madame est bonne. Madame est riche. Madame est belle. Madame est généreuse. Serait-ce pour ces raisons que Solange et Claire, ses deux bonnes, décident de la tuer ? La tragédie, le drame et la comédie se nouent autour de ces trois personnages à la recherche de leur identité. Créée en 1947, Les Bonnes sont aujourd'hui la pièce de Genet la plus représentée dans le monde. Le texte intégral de l'oeuvre accompagné de notes de bas de page. Huit fiches pour faire le tour de l'oeuvre 1. Jean Genet en 20 dates 2. L'oeuvre dans son contexte 3. La structure de l'oeuvre 4. Les grands thèmes de l'oeuvre 5. Texte et représentation 6. Les Bonnes, une tragédie ? 7. Le Nouveau théâtre 8. Citations. Pour préparer l'oral du Bac Des lectures analytiques au fil de l'oeuvre. Pour préparer l'écrit du Bac Un sujet complet. Deux groupements de textes 1. Maîtres et serviteurs au théâtre 2. Changements d'identité au théâtre.