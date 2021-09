Mortelle Adèle Tome 12 : A la pêche aux nouilles

"Mes parents pensaient sûrement qu'en partant en vacances, ils allaient se reposer. Quelle idée ! Pas d'école ça veut surtout dire deux fois plus de temps pour faire des bêtises ! Pas de panique, y en aura pour tout le monde. ". . Mortelle Adèle part se prélasser au soleil ! Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a rien oublié dans sa valise : lunettes de soleil, casquette, maillot de bain... et bêtises en tous genre ! Mais alors qu'elle avait tout prévu, Adèle retrouve de vieilles connaissances : les moniteurs de la colonie des Ragondins joyeux... qui gèrent désormais le centre aéré de la plage. Hé hé, ces retrouvailles vont être MORTELLES !