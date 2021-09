J'apprends à lire avec Sami et Julie : Le CP de Sami. Début de CP, niveau 1

Sami fait sa rentrée au CP ce matin. Vite, vite, il faut se dépêcher pour retrouver les copains ! Ce niveau 1 est conçu spécialement pour les enfants au début du CP. Les mots utilisés dans l'histoire sont exclusivement construits avec des syllabes simples : ba, be, bi, bo, bu, de, sa, mi... et très facilement déchiffrables pour un enfant qui débute en lecture. Des histoires sympathiques, qui plaisent aux enfants, et qui les met en confiance pour la lecture ! Plébiscitées par leurs parents, et utilisées par les enseignants en classe de CP ! Des illustrations drôles et stimulantes. Une grande complémentarité texte-image.