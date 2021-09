Mortelle Adèle Tome 13 : Big bisous baveux

"Jennyfer, c'est un cauchemar sur pattes. Collante comme un chewing-gum, mielleuse... insupportable ! Et moi qui croyais avoir créé la pire des horreurs sur terre avec Owen... Faudrait que je demande la recette aux parents de Jennyfer, tiens ! " Quand Jennyfer, l'autoproclamée "meilleure amie" de Mortelle Adèle, décide de ne plus la lâcher d'une semelle, c'est l'angoisse. Comment se dépêtrer d'un pareil pot de colle ? Pire : malgré tous ses efforts, Adèle ne parvient pas à lui faire comprendre que... Eh bien... Ce n'est pas réciproque. Et pourtant, ce n'est pas faute d'envoyer des messages MORTELS...