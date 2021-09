La guerre des clans : les signes du destin (Cycle IV) Tome 2 : Un écho lointain

Après le Geai et le Lion rugissant, la douce colombe apportera-t-elle la paix ? Nuage de Colombe a enfin accepté son destin. Grâce à ses sens surdéveloppés, elle espère aider ses camarades à défendre leur territoire, menacé par le Clan de l'Ombre. Mais au coeur de la Forêt Sombre, un danger plus grand encore pèse sur eux. Etoile du Tigre et ses acolytes ont pénétré les songes de plusieurs apprentis et leur dispensent un entraînement spécial. Ces chats du lac se laisseront-ils manipuler au point de semer autour d'eux la haine et la mort ?