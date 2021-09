La Philosophie de A à Z

La nouvelle édition du dictionnaire de référence en philosophie : un outil indispensable pour les lycéens et les étudiants du 1er cycle universitaire. - Classés dans l'ordre alphabétique, près de 1 000 articles permettant de couvrir : - les notions et les concepts clés ; - les auteurs majeurs ; - les mythes et personnages symboliques. - Cette nouvelle édition comprend de nouvelles entrées en lien avec l'évolution de la discipline et le nouveau programme de philosophie en Terminale : chaque notion du bac est associée à une notice développée et intègre une planche de citations expliquées. - Un outil indispensable aux lycéens de Terminale, pour préparer l'épreuve finale de philosophie, et aux étudiants du 1er cycle, pour approfondir leur culture philosophique. Un ouvrage qui s'adresse également à tous ceux qui s'intéressent à la philosophie.