Renaissance Tome 4 : Sui Juris

Sätie et Swänn, originaires de la planète NäKän, vivent sur Terre depuis vingt ans. Ils appartiennent au personnel médical et militaire de Renaissance, l'expédition financée par le Complexe, une fédération de civilisations extraterrestres venue organiser le sauvetage écologique de la Terre. Une partie des humains vit désormais en harmonie avec ses hôtes, mais Renaissance doit aussi faire face à une opposition armée et radicalisée, prête à tout pour que le Complexe se retire du système solaire.