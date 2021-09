Mortelle Adèle Tome 10 : Choubidoulove

Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Chaque fois que je vois Ludovic, j'ai l'impression que mon coeur va me sortir par une narine ! C'est simple, il me rend complètement Choubidoulove, pour le meilleur et... et surtout pour le pire. " Entre les bêtises et Ludovic, le coeur d'Adèle balance ! Mais, en amour, les complications ne sont jamais bien loin. Surtout que Geoffroy, le prétendant enamouré de notre adorable peste, ne compte pas s'effacer si facilement... Adèle va devoir faire un choix : courir après le ténébreux Ludovic qui ne lui accorde pas la moindre attention, ou succomber au gentil Geoffroy qui ferait tout pour elle. Pas sûr que ces deux-là s'attendent à ce qui va leur tomber dessus ! Adèle est de retour pour des aventures toujours plus explosives. Cette fois-ci, notre héroïne est confrontée à un sentiment qui lui paraît bien étrange : l'amour. L'histoire s'articule autour de la triangulaire amoureuse entre Adèle, Geoffroy et Ludovic. Adèle est amoureuse de Ludovic, mais celui-ci ne semble même pas être au courant de son existence. Pire, elle est même totalement transparente à ses yeux. Il en faudrait plus pour décourager la jeune fille au caractère bien trempé qui se lance dans l'élaboration de plans tous plus farfelus les uns que les autres pour attirer l'attention du bellâtre. De l'autre côté, il y a Geoffroy. Le timide et dévoué Geoffroy. Lui est éperdument amoureux d'Adèle, il fait tout pour s'en rapprocher mais cette dernière n'en a que faire. Tout du moins de ses sentiments, car il faut reconnaître qu'il lui est bien utile pour ranger et nettoyer sa chambre et comme cobaye pour ses expériences scientifiques. Un véritable souffre-douleur, le pied ! Fou-rire garanti avec ce nouveau tome haut en couleur