Fairy Tail Tome 2

Dans l'univers des guildes de magiciens, une seule rassemble les éléments les plus incontrôlables, la Fairy Tail ! Dans celle-ci, on retrouve, Natsu le manipulateur du feu, Happy le chat, Grey le magicien exhibitionniste, Loki le séducteur et Kanna l'alcoolique... Lucy, la constellationniste, débute... Pour sa première mission, elle fait équipe avec Natsu et Happy. Le client serait... un voleur ?!