Les pierres du cauchemar

Les célèbres YouTubeurs Dooms et Sora se retrouvent prisonniers d'Internet ! Alors que Dooms et Sora passent un doux après-midi au bois de Vincennes, les deux amis tombent par hasard sur des cristaux capables de les téléporter dans une nouvelle et étrange dimension ! En un instant, ils se retrouvent prisonniers d'un monde où internet s'est matérialisé. Au fil de leur aventure, ils rencontrent les représentants d'entreprises loufoques telles que Gougueule, Ouiquipedya, ou FakeBook... Au-delà du choc, des gentilles engueulades et des blagues, Dooms et Sora ont une mission : s'échapper pour retrouver leur réalité ! Grande aventure destinée à tous leurs fans Les Pierres de Cauchemar est un récit mêlant humour et fantastique dans un style aux frontières du manga. Parfois maladroits ou énervés, toujours drôles, les deux aventuriers-youtubeurs s'avèrent aussi courageux que curieux !