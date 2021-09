...Et avec votre esprit

"Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ! " C'est sur ces mots de son assassin que, en pleine fac de Strasbourg, un Prix Nobel de chimie se voit férocement massacré et dépouillé littéralement de son cerveau. Quatre jours plus tard, dans la région lyonnaise, un célèbre physicien disparaît des radars. Pour le lieutenant Vairne, pro du poker et obsédé de mathématiques, la probabilité qu'il s'agisse d'une coïncidence n'excède pas 15 %. Probabilité que le carnage continue ? Sang pour sang...