Les sept soeurs Tome 4 : La Soeur à la perle. CeCe

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Célaéno d'Aplièse et ses soeurs reçoivent chacune pour héritage un indice qui leur permettra de percer le mystère de leurs origines. Le sien conduira CeCe jusque dans la chaleur et la poussière rouge de l'Australie. Elle y croisera le destin de Kitty McBride qui, cent ans plus tôt, a abandonné sa vie bien rangée à Edimbourg pour chercher en terre inconnue le grain d'aventure dont elle avait toujours rêvé... ainsi qu'un amour qu'elle n'avait jamais imaginé. Pour CeCe, ce vaste et sauvage continent pourrait lui offrir ce qu'elle a toujours cru impossible : un sentiment d'appartenance et un foyer... La Soeur à la perle est le quatrième tome de la série événement Les Sept Soeurs qui a conquis 20 millions de lecteurs dans le monde. A travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Le roman parfait à lire blotti dans un fauteuil. Daily Mail. Roman traduit de l'anglais (Irlande) par Marie-Axelle de La Rochefoucauld.