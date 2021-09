Corps, amour, sexualité les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Le premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles

"Est-ce qu'on peut aimer qui on veut ? " "Pourquoi on a ses règles ? " "Est-ce que je vais avoir des poils ? " "Il fait quoi le bébé pendant 9 mois dans le ventre ? " "Mes copines disent que je suis un garçon manqué, que puis-je leur répondre ? En tant que parent, on peut craindre ces moments, en général non préparés, où nos enfants nous posent LA question. Dans la tête des parents, cette question en appelle d'autres, plus personnelles : "Comment bien répondre à cette question ? Comment ne pas trop en dire ? Comment en dire assez ? Quels mots employer ? Comment ne pas dévoiler ma propre intimité ? Comment parler de sexualité simplement ? " Rassurez-vous, vous n'êtes plus seul. e. s devant ce qui vous semble un obstacle infranchissable : pas à pas, en tant que parent, vous allez être guidé. e pour créer un moment d'écoute bienveillante, de dialogue où la parole est libre. Ce guide répond aux 100 questions les plus fréquemment posées, sans tabou, avec pédagogie, humour et sérieux. Les réponses, inclusives et adaptées à la maturité de votre enfant, participeront à l'éducation que vous lui inculquez, afin de faire de tous nos enfants des personnes respectueuses, informées et bien dans leurs baskets !