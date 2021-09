" Rappelle-toi Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante. Epanouie ravie ruisselante. Sous la pluie. Rappelle-toi Barbara... Oh Barbara. Quelle connerie la guerre. Qu'es-tu devenue maintenant. Sous cette pluie de fer. De feu d'acier de sang. Et celui qui te serrait dans ses bras. Amoureusement. Est-il mort disparu ou bien encore vivant... "