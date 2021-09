La planète des chats

Après l'effondrement de la civilisation humaine, les chats, associés à quelques hommes et diverses espèces animales, n'ont pu résister aux rats qui ont envahi l'Europe. La petite communauté hétéroclite, dirigée par la chatte Bastet, débarque alors à New York. Mais l'arrivée sur la terre promise est un cataclysme : la statue de la Liberté est recouverte de rongeurs et les hommes ont disparu de tout horizon terrestre. Heureusement, elle et ses compagnons sont recueillis par les derniers américains repliés dans les buildings. Un refuge hors sol, précieux, mais dans lequel Bastet, bien que connectée par le biais de son port USB, va devoir refaire toute sa place. Car dans cette étrange démocratie reconstituée en 102 tribus, les chats n'ont pas vocation à régner... Et pourtant, dehors, les rats grouillent, plus forts et organisés que jamais. Or, les hommes ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour combattre ensemble. Bastet va-t-elle parvenir à les rallier derrière elle ? Bernard Werber poursuit sa grande épopée féline avec son incontestable talent de conteur, et entraine le lecteur dans des aventures hors du commun, entre émotion et humour.