Mise à feu

La nuit du réveillon, veille du nouveau millénaire, un incendie ravage la maison où vivent l'Amazone, ses deux enfants Gaspard et Nine, et Nouchka, leur pie. Scène onirique et mystérieuse traversée par la peur, l'intuition d'un paradis perdu, la fuite. Le lendemain, la petite Nine, six ans, narratrice du livre, et son frère Gaspard, 8 ans, se réveillent chez leur oncle, l'inquiétant Lord. Hébergés pendant huit ans par cet homme menaçant au comportement imprévisible, tour à tour violent et distant, ils reçoivent tous les mois des lettres de l'Amazone qui leur annonce préparer la maison qui les accueillera un jour. Devenus adolescents, ils nouent des amitiés qui leur permettent de s'évader de la prison du Lord pour fuir vers le Sud et retrouver leur mère. Après une si longue absence, qui retrouveront-ils ?