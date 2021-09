Les caractères. Livre XI

Dossier pédagogique d'Anaïs Trahand Le livre XI des Caractères de Jean de La Bruyère, intitulé "De l'homme " contient toute toute l'ironie mordante et toute la critique du moraliste. A travers une galerie de portraits brefs, tantôt comiques, tantôt acerbes, il met en lumière les défauts des hommes, tiraillés entre le désir, le pouvoir et l'argent, et brosse un tableau sans concession de la société de son temps. Une oeuvre toujours d'actualité ! Parcours Bac : Peindre les hommes, examiner la nature humaine