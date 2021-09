Francais 3e Langue et expression Mon cahier de français. Edition 2021

Une nouvelle édition conforme aux aménagements de programmede juillet 2018,aux repères annuels 2019, ainsi qu'à la nouvelle terminologie grammaticale. Des leçons très synthétiques et accessibles, présentant les notions essentielles de grammaire, conjugaison, orthographe et vocabulaire. Des activités de manipulation, de lecture, d'expression orale et écritepour maîtriser les compétences du cycle 4. Des activités construites autour detextes littéraires variéset en lien avec les thèmes du programme. Un travail constant de l'orthographe. Des fiches méthodeguidées pas à pas pour s'améliorer à l'écrit et à l'oral. Des auto-évaluations et des évaluationspour faire le point sur ses connaissances et ses compétences. Des sujets complets pour s'entraîner à l'épreuve du Brevet. Toutes les dictées adaptéespour les élèves dyslexiques ou en difficulté. Un cahier utilisable en complément de toutmanuel.