Cahier de français 4e

Le nouveau cahier de français pour la 4e : un outil motivant qui enrichit et renouvelle l'enseignement de la langue ! Une démarche innovante avec la littérature en fil rouge et des projets d'écriture pour un apprentissage progressif et ludique qui met en activité les élèves. NOUVEAUTE 2018 : un cahier pour enrichir et renouveler l'enseignement de la grammaire en 4e 35 fiches pour travailler tous les points du programme 430 exercices variés, progressifs et motivants 35 bilans à télécharger pour mémoriser les leçons : cartes mentales, synthèses à compléter, quiz... La littérature comme fil rouge, en lien avec les programmes Inédit : 5 projets d'écriture longue proposant une démarche pas à pas pour : Habituer les élèves à s'inspirer des textes lus pour écrire Les entraîner de façon guidée à réfléchir avant d'écrire Mettre en place des exercices de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe en amont, pour les préparer à la rédaction OFFERT AUX ADOPTANTS 2018 : la version numérique enrichie si 75 % des élèves d'un même niveau sont équipés du cahier papier : Des fonctionnalités faciles à utiliser : zoomer, cacher, surligner, annoter... Les corrigés en un clic Des ressources complémentaires : des évaluations, des exercices d'approfondissement, des dictées enregistrées... Découvrez aussi le site compagnon avec des ressources complémentaires gratuites sur cahier-francais. lerobert. com.