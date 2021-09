One-Punch Man Tome 23 . Edition collector

Saitama est trop puissant ; tellement puissant qu'il élimine tous les monstres les plus farouches avec un simple coup de poing. Découvrez l'histoire du plus puissant des super-héros dans ce manga qui va vous mettre K. O. !! Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec l'escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission de Supersado, mais Tignasse, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un violent combat s'engage !! Au même moment, le maître des trois escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi... !! Une version inédite comprenant une jaquette supplémentaire exclusive et une plaque métal collector !