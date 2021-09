Le médecin malgré lui

Martine a décidé de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari ! Les circonstances vont lui offrir une occasion bien tentante : le faire passer pour un médecin - malgré lui ! La vengeance de Martine s'accomplira-t-elle ? Comment Sganarelle réussira-t-il à se tirer de cette situation ? - Le texte intégral annoté - Des questionnaires au fil du texte - Des documents iconographiques exploités - Un dossier Lecture d'images et histoire des Arts s'appuyant sur 4 documents en couleur reproduits sur les rabats de couverture - Une présentation de Molière et du théâtre au xviie siècle - Un aperçu des genres de la farce et de la comédie - Un groupement de textes : "Ruses, mensonges et masques"